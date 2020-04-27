بعد عودته إلى العمل.. بوريس جونسون يحذر من تخفيف قواعد الإغلاق

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حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تخفيف قيود المملكة المتحدة لمكافحة فيروس كورونا في ملاحظاته الأولى منذ عودته إلى العمل بعد الإصابة بالمرض، داعيا الأمة إلى الحفاظ علي الصبر، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".



وقال جونسون، متحدثًا خارج داونينج ستريت في لندن، إن المملكة المتحدة تحرز تقدمًا في معالجة تفشي المرض، مع دخول عدد أقل من الحالات المصابة بكورونا مستشفى العناية المركزة، ومع وجود "دلائل حقيقية الآن على أننا نتجاوز الذروة".



قتل الفيروس أكثر من 20 الف شخص في المملكة المتحدة.



قال جونسون: "إذا كان هذا الفيروس مهاجمًا جسديًا، وغير متوقع وغير مرئي، كما لاحظت من خلال تجربتي الشخصية، فهذه هي اللحظة التي يمكن ان نطرحه فيها ارضًا".



لكنه حذر من أن المملكة المتحدة في لحظة "الخطر الأقصى" لأن صبر الناس قد يتلاشى مع الإجراءات التقييدية المفروضة لوقف انتشار الفيروس.



قال جونسون إنه يتفهم مخاوف أصحاب المتاجر ورجال الأعمال، وأنه بدون اقتصاد فعال لا توجد طريقة لتمويل هيئة خدمة الصحة الوطنية.



لكنه حذر من أنه "رفض التخلي عن كل جهد وتضحية من البريطانيين" والمخاطرة بذروة ثانية للمرض والمزيد من الخسائر في الأرواح من خلال تخفيف هذه القيود في وقت قريب جدا.



كما شكر جونسون وزير الخارجية دومينيك راب على انتدابه له قائلًا: "أنا آسف لأني كنت بعيدًا عن مكتبي لفترة أطول مما كنت أتمنى".

