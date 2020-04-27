أول تصريح لرئيس الوزراء البريطاني بعد تعافيه من كورونا

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إن بلاده حقققت تقدما في تقليل أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف جونسون، اليوم الاثنين، في أول خطاب له منذ تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، أن المملكة المتحدة بدأت تقترب من نهاية المرحلة الأولى من الصراع مع الوباء.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن عودة الحياة إلى طبيعتها ستكون تدريجية، مشيرا إلى أنه "سيتم اتخاذ قرارات صعبة، ولا يمكن للحكومة أن تحدد الآن مدى سرعة حدوث ذلك".

ولفت رئيس الوزراء البريطاني، إلى أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات بشأن رفع الإغلاق خلال الأيام القليلة القادمة، واعدا الشعب البريطاني بـ"الشفافية" في هذا المجال.

وأكد جونسون،أن بريطانيا "دأت في تغيير اتجاه انتشار الوباء، موضحًا أن الاستعدادات جارية حاليا بما يسمح لنا بالفوز بالمرحلة الثانية من هذه المعركة.

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، عاد رئيس الوزراء البريطاني إلى مقر الحكومة في لندن استعدادا لمباشرة أعماله، الاثنين، بعد تعافيه من فيروس كورونا، إذ قضى أسبوعا بالمستشفى في أوائل أبريل، بينها ثلاث ليال في العناية المركزة.

وواجهت الحكومة انتقادات متنامية من الطواقم الطبية في المستشفيات ودور الرعاية، بشأن عدم تزويدهم بالإمدادات الكافية ومعدات وأدوات الوقاية، وبشأن مستويات إجراء فحوص كورونا التي تقل بكثير عن المستهدف.

وكانت بريطانيا قد سجلت حتى الآن 152 ألفا و840 إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات 20 ألفا و732 شخصا.