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لمدة شهرين.. تحويلات مرورية بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:13 ص
ارشيفية
ارشيفية
هبة عبد الحفيظ
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع إجراء أعمال تطوير طريق (مصر- الإسماعيلية) الصحراوى بالمنطقة الكائنة من كوبرى الحرفيين وحتى كوبرى التعمير على مدار اليوم بالكامل، اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً غدا الثلاثاء الموافق (28/4/2020) ولمدة شهرين، استكمالًا لأعمال رفع الكفاءة.

وأوضحت الإدارة فى بيان صحفي اليوم الاثنين، أن إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى:

أولا: القادم من كوبرى التعمير تجاه كوبرى الحرفيين يسلك المحاور الآتية:

يتم تحويل الطريق للطريق البطىء الموازى لهذه الوصلة على أن يتم استكمال السير عقب ذلك لكوبرى الحرفيين ومحور جسر السويس.

ثانيًا: القادم من كوبرى الحرفيين تجاه كوبرى التعمير يسلك المحاور الآتية:

القادم من محور جوزيف تيتو ويرغب فى الاستكمال بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى يتم غلق كوبرى الحرفيين والاستكمال بالمسطح اتجاه محور جوزيف فكوبرى أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى اتجاه السلام أو القاهرة الجديدة أو طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، أو محور سعد الدين الشاذلى اتجاه العبور.

القادم من محور جسر السويس يسلك يمينًا إجبارى تجاه محور جوزيف تيتو ثم الدوران أسفل كوبرى الحرفيين والاستكمال بشارع جوزيف تيتو فكوبرى أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى أو محور سعد الدين الشاذلى.

وتم وضع اللافتات الإرشادية والإضاءات التحذيرية بالمنطقة محل الأعمال.



وفي سياق أخر، نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية.


وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في قضية اتجار بالمواد المخدرة) وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - عدد 16 قطعة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي ).


وحال اصطحاب المذكور لديوان المركز لاستكمال الإجراءات القانونية قامت (شقيقته) بالصياح في محاولة لمنع القوة من اصطحابه، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار.


وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني، أن ما تم بثه يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية والقنوات الموالية لها في ترويج الأكاذيب وبث الشائعات بهدف تأليب وإثارة الرأي العام.

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