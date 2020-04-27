لمدة شهرين.. تحويلات مرورية بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع إجراء أعمال تطوير طريق (مصر- الإسماعيلية) الصحراوى بالمنطقة الكائنة من كوبرى الحرفيين وحتى كوبرى التعمير على مدار اليوم بالكامل، اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً غدا الثلاثاء الموافق (28/4/2020) ولمدة شهرين، استكمالًا لأعمال رفع الكفاءة.





وأوضحت الإدارة فى بيان صحفي اليوم الاثنين، أن إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى:





أولا: القادم من كوبرى التعمير تجاه كوبرى الحرفيين يسلك المحاور الآتية:





يتم تحويل الطريق للطريق البطىء الموازى لهذه الوصلة على أن يتم استكمال السير عقب ذلك لكوبرى الحرفيين ومحور جسر السويس.

ثانيًا: القادم من كوبرى الحرفيين تجاه كوبرى التعمير يسلك المحاور الآتية:



القادم من محور جوزيف تيتو ويرغب فى الاستكمال بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى يتم غلق كوبرى الحرفيين والاستكمال بالمسطح اتجاه محور جوزيف فكوبرى أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى اتجاه السلام أو القاهرة الجديدة أو طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، أو محور سعد الدين الشاذلى اتجاه العبور.



القادم من محور جسر السويس يسلك يمينًا إجبارى تجاه محور جوزيف تيتو ثم الدوران أسفل كوبرى الحرفيين والاستكمال بشارع جوزيف تيتو فكوبرى أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى أو محور سعد الدين الشاذلى.



وتم وضع اللافتات الإرشادية والإضاءات التحذيرية بالمنطقة محل الأعمال.