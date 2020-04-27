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ماسيمو سيلينو:"الجميع ينظر لـ تونالي وأتمنى بقاءه لعام آخر"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:12 ص
ماسيمو سيلينو
ماسيمو سيلينو
الفجر الرياضي

قال رئيس نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم، ماسيمو سيلينو، إن العديد من الأندية البارزة في أوروبا تلتفت بأنظارها نحو لاعب خط وسط الفريق الشاب ساندرو تونالي ذو 19عامًا، على رأسها برشلونة الإسباني .

 

وذكر رئيس نادي بريشيا في تصريحات لشبكة راديو سبورتيفا،"إن عدة أندية كبيرة أبدت اهتمامًا باللاعب الشاب، الذي يتوقع أن يكون من أفضل لاعبي خط الوسط في المستقبل".

 

وأضاف سيلينو أنه لم يدخل في أي مفاوضات بعد، وأنه وعد اللاعب بأن الاختيار سيكون بيده، علما بأنه يتمنى بقاءه ضمن صفوف الفريق لعام آخر.

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