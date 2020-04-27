Advertisements

علاج كورونا.. مستجدات عالمية وتحركات مصرية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
مازالت تحركات العالم مستمرة من أجل إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة، كما أنه ظهر في عدة محافظات مصرية.

دعم الفرق البحثية بجامعة القاهرة
ومن بين تلك التحركات كان يوجد خطوة مصرية تمثلت فيما قدمته جامعة القاهرة بعدما قررت دعم الفرق البحثية المشكلة من الجامعة لإيجاد لقاح أو مصل لعلاج فيروس كورونا بمبلغ 10 ملايين جنيه، في محاولة تشجعية لها لاستمرار مواصلة الجهود البحثية وتوفير احتياجاتها اللازمة لاستكمال الأبحاث العلمية الجارية.

تجربة دواء دواء برنسوكاتيب 
أما ثاني التحركات شهدتها دولة إسكتلندا بعدما اتخذت خطوة هامة بشأن معالجة أصعب أعراض فيروس كورونا، وتجري أسكتلندا قريبًا أول تجربة إكلينيكية لدواء لعلاج الضرر التنفسي الحاد الناجم عن التهاب الرئة لمرضى كورونا الذي يصيب 20% من حاملي الفيروس، وسيستخدم دواء برنسوكاتيب - المعروف سابقًا باسم INS1007 في هذه التجربة.

وهذه التجربة تهدف إلى معرفة مدى قدرة دواء Brensocatib على التقليل من حدوث إصابات الرئة الحادة والحاجة إلى التهوية الميكانيكية ام لا، وتوقع العلماء أن يتم العلاج بأن يقضي المرضى أيامًا أقل اعتمادًا على الأكسجين ووقتًا أقل في المستشفى، مما يقلل من العبء على أنظمة الرعاية الصحية.

72 تجربة في أمريكا
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فالوضع مختلف، فهناك عدة تجارب يجريها العلماء من أجل الوصول للعلاج، حيث يجري العلماء أكثر من 72 تجربة على علاجات فيروس كورونا وهناك سباق على اعتماد الدواء العلاجي بين الباحثين، حسب ما أعلنت جانيت وودكوك خبيرة الدواء، في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وتابعت: "هذه التجارب ليست الأخيرة، فهناك مئات العلاجات الأخرى التي يجري التخطيط لها"، لافتة إلى أن المنظمة تنظر في ما يقرب من ألف طلب آخر لبحوث علاج كورونا؛ من أجل الموافقة عليها أو رفضها، مما يؤكد أن الـ 72 تجربة لن تكون الأخيرة إلا في حالة الحصول على العلاج.

وحسب آخر الإحصائيات وصلت إصابات فيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم إلى قرابة 3 ملايين حالة، في حين تخطت الوفيات حاجز الـ 206 آلاف حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى أكثر من 850 ألف حالة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد-19 كورونا علاج حالات شفاء بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 15 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ يوم

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 21 ساعة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 19 ساعة

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ حوالي 11 ساعة

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ يوم

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ما هي العقبات التي يواجهها العالم لإنتاج علاج الكورنا؟

سانوفي تكشف عن "بلاكنيل" أول دواء يقضي على فيروس كورونا

عقار ياباني اثبت فعالية في علاج فيروس كورونا في التجارب السريرية الصينية

تسابق دولي لإنتاج اللقاح.. 4 أدوية قيد التجربة ضد فيروس كورونا

مفاجأة بشأن العقار الأكثر تأثيرا.. كل ما تريد معرفته عن علاج كورونا

خطوة مصرية نحو علاج كورونا.. 6 معلومات عن الـ"كلوروكوين فوسفات"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

08:38 م

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة