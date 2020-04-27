ضبط عربة مأكولات تسرق كهرباء من عامود إنارة بالفيوم (صور)

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مساء أمس، عددًا من الأحياء والشوارع والميادين بمركز ومدينة الفيوم، لمتابعة التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا متابعة حالة النظافة العامة بالشوارع والميادين.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الجولة رصد مقهى يعمل بالمخالفة أعلى كوبري المبيضة، ووجه مسئولى مجلس مدينة الفيوم وشرطة المرافق بغلق المقهى وتشميعه بالشمع الأحمر، كما تم ضبط عربة مأكولات متنقلة تسرق كهرباء من عامود إنارة، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.





وأضاف "التونى" أنه تم أيضًا خلال الجولة الليلية ضبط ورشة إطارات تعمل بالمخالفة، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما رصد المحافظ تدني مستوى النظافة ببعض المناطق، ووجه بتكثيف حملات النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة والأتربة بشكل دوري، كما وجه محافظ الفيوم، مسئولى مجلس المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق، بتنظيم حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة الصيفية.





وناشد محافظ الفيوم، جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشددًا على ‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرارات الغلق.





وعقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعًا لبحث مشكلة توصيل التيار الكهربائى لمساكن شدموه التابعة لمركز إطسا، وحل المعوقات التى تواجه مد كابلات الكهرباء بطريق بحر البشوات مساكن شدموه ورد الشيئ لأصله بعد انتهاء الأعمال، وذلك بحضور المهندس على مصطفى رئيس قطاع كهرباء الفيوم، والمهندسة نجلاء محمد حسوبة مدير عام الإسكان، والمهندسة عفاف راشد مدير عام الطرق.





تم خلال الاجتماع تناول أوجه مشكلة توصيل التيار الكهربائى لمساكن شدموه، ووجه المحافظ، مدير عام الطرق بإعداد مقايسة تقديرية لتكلفة أعمال قطع طريق بحر البشوات – مساكن شدموه بإجمالى 15 مترًا، على أن تتحمل مديرية الإسكان أعمال رد الشيئ لأصله، حتى يتسنى لشركة الكهرباء الانتهاء من مد كابلات التيار الكهربائى بالطريق محل المشكلة.



