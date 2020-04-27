Advertisements

ضبط عربة مأكولات تسرق كهرباء من عامود إنارة بالفيوم (صور)

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
ريهام على
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مساء أمس، عددًا من الأحياء والشوارع والميادين بمركز ومدينة الفيوم، لمتابعة التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا متابعة حالة النظافة العامة بالشوارع والميادين. 

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الجولة رصد مقهى يعمل بالمخالفة أعلى كوبري المبيضة، ووجه مسئولى مجلس مدينة الفيوم وشرطة المرافق بغلق المقهى وتشميعه بالشمع الأحمر، كما تم ضبط عربة مأكولات متنقلة تسرق كهرباء من عامود إنارة، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. 

وأضاف "التونى" أنه تم أيضًا خلال الجولة الليلية ضبط ورشة إطارات تعمل بالمخالفة، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما رصد المحافظ تدني مستوى النظافة ببعض المناطق، ووجه بتكثيف حملات النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة والأتربة بشكل دوري، كما وجه محافظ الفيوم، مسئولى مجلس المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق، بتنظيم حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة الصيفية. 

وناشد محافظ الفيوم، جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشددًا على ‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرارات الغلق.

وعقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعًا لبحث مشكلة توصيل التيار الكهربائى لمساكن شدموه التابعة لمركز إطسا، وحل المعوقات التى تواجه مد كابلات الكهرباء بطريق بحر البشوات مساكن شدموه ورد الشيئ لأصله بعد انتهاء الأعمال، وذلك بحضور المهندس على مصطفى رئيس قطاع كهرباء الفيوم، والمهندسة نجلاء محمد حسوبة مدير عام الإسكان، والمهندسة عفاف راشد مدير عام الطرق. 

تم خلال الاجتماع تناول أوجه مشكلة توصيل التيار الكهربائى لمساكن شدموه، ووجه المحافظ، مدير عام الطرق بإعداد مقايسة تقديرية لتكلفة أعمال قطع طريق بحر البشوات – مساكن شدموه بإجمالى 15 مترًا، على أن تتحمل مديرية الإسكان أعمال رد الشيئ لأصله، حتى يتسنى لشركة الكهرباء الانتهاء من مد كابلات التيار الكهربائى بالطريق محل المشكلة. 

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة الإسراع فى إنهاء أعمال مد خطوط التيار الكهربائى ورد الشيئ لأصله فى أقرب وقت، الأمر الذى يعود بالنفع على أهالى مركز إطسا بشكل عام، ويسهم فى التيسير على المستحقين للوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بقرية شدموه الذى يشمل 66 عمارة سكنية بإجمالى 1584 وحدة سكنية.
ضبط عربة مأكولات تسرق كهرباء من عامود إنارة بالفيوم (صور)
ضبط عربة مأكولات تسرق كهرباء من عامود إنارة بالفيوم (صور)
ضبط عربة مأكولات تسرق كهرباء من عامود إنارة بالفيوم (صور)
ضبط عربة مأكولات تسرق كهرباء من عامود إنارة بالفيوم (صور)
ضبط عربة مأكولات تسرق كهرباء من عامود إنارة بالفيوم (صور)
ضبط عربة مأكولات تسرق كهرباء من عامود إنارة بالفيوم (صور)
ضبط عربة مأكولات تسرق كهرباء من عامود إنارة بالفيوم (صور)
ضبط عربة مأكولات تسرق كهرباء من عامود إنارة بالفيوم (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة الفيوم عمود انارة بوابة الفجر الفيوم الفجر

أخبار تهمك

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 21 ساعة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ يوم

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 19 ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ يوم

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ يوم

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"الوزراء" يوافق على إقامة وحدات سكنية لخدمة أهالي الفيوم

رغم تعليمات المحافظ.. "كهرباء البحيرة" تتجاهل إعادة الشيء لأصله (صور)

استجابة لـ "الفجر".. محافظ البحيرة يأمر بإعادة الشيء لأصله بمساكن "المينا" بدمنهور (صور)

محافظ الغربية: أعمال الرصف الجارية بطنطا وزفتى تنفذ بمخطط زمني ثابت

قريبا.. طرح 4080 وحدة إسكان اجتماعى جاهزة للتسليم بالفيوم

منطقة خدمات ومحلات على كورنيش السويس والممشى الجديد (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

08:38 م

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة