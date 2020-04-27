Advertisements

إنقاذ طفل عقب سقوطه داخل منور عقار بالأزبكية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:19 ص
الأزبكية
الأزبكية
هبة عبد الحفيظ
نجح رجال الحماية المدنية، في إنقاذ طفل عقب سقوطة من الدور الرابع بمنزلة، في منطقة الأزبكية حيث تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بسقوط شخص من أعلى عقار كائن بشارع عماد الدين بالأزبكية بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور إنتقلت وحدة الإنقاذ بالحماية المدنية وبالفحص تبين سقوط (طفل - مقيم بمحل البلاغ) من أعلى سطح الطابق الرابع داخل منور العقار لأعلى سطح الطابق الأول أثناء قيامة باللهو بطائرة ورقية، وعلى الفور تم الإستعانة بالطرق الحديثة لإستخراجة وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ووجه المبلغ الشكر لوزارة الداخلية وكذا ضباط وأفراد الحماية المدنية لسرعة إنتقالهم والتعامل مع البلاغ.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا

وفي سياق أخر، نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في قضية اتجار بالمواد المخدرة) وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - عدد 16 قطعة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي ).

وحال اصطحاب المذكور لديوان المركز لاستكمال الإجراءات القانونية قامت (شقيقته) بالصياح في محاولة لمنع القوة من اصطحابه، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني، أن ما تم بثه يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية والقنوات الموالية لها في ترويج الأكاذيب وبث الشائعات بهدف تأليب وإثارة الرأي العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طفل بوابة الفجر الفجر الحماية المدنية الأزبكية

أخبار تهمك

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 9 ساعات

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ يوم

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 15 ساعة

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ يوم

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ حوالي 11 ساعة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 21 ساعة

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 19 ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وحدات إنقاذ الحماية المدنية تنجح في استخراج 3 أشخاص عالقين بمصعد عقار

الحماية المدنية تسيطر على حريق فيلا بالعاشر من رمضان

شاهد.. الحماية المدنية تُنقذ قطة كانت فوق سطح عقار مهجور بالشرقية (صور)

إنقاذ مسنة ببني سويف أصيبت أثناء تواجدها بمفردها بمكسنها

الحماية المدنية تنقذ طفلا عقب احتجازه داخل غرفته بالشروق (صور)

الحماية المدنية تنقذ 34 مواطنا بعد انهيار جزئي بعقار بالسلام

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

08:38 م

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة