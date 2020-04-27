إنقاذ طفل عقب سقوطه داخل منور عقار بالأزبكية

نجح رجال الحماية المدنية، في إنقاذ طفل عقب سقوطة من الدور الرابع بمنزلة، في منطقة الأزبكية حيث تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بسقوط شخص من أعلى عقار كائن بشارع عماد الدين بالأزبكية بمحافظة القاهرة.





وعلى الفور إنتقلت وحدة الإنقاذ بالحماية المدنية وبالفحص تبين سقوط (طفل - مقيم بمحل البلاغ) من أعلى سطح الطابق الرابع داخل منور العقار لأعلى سطح الطابق الأول أثناء قيامة باللهو بطائرة ورقية، وعلى الفور تم الإستعانة بالطرق الحديثة لإستخراجة وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.





ووجه المبلغ الشكر لوزارة الداخلية وكذا ضباط وأفراد الحماية المدنية لسرعة إنتقالهم والتعامل مع البلاغ.