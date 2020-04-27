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مواعيد عرض مسلسل ليالينا 80 الحلقة 4

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
يشارك الفنانة غادة عادل وإياد نصار، في السباق الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "ليالينا 80"، والمسلسل من إخراج أحمد صالح.

مواعيد عرض الحلقة 4 من مسلسل "ليالينا 80" والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل "ليالينا 80" على قناة "سي بي سي" على ان يكون العرض الأول في تمام الساعة 8 مسًاء، ويكون العرض الثاني الساعة 1 صباحًا، وكما يكون العرض الثالث الساعة 11 إلا ربع صباحًا.


قصة مسلسل "ليالينا 80"

تدور أحداث مسلسل "ليالينا 80" إطار فترة الخمسينيات حتى فترة الثمانيات حول صراع كبير بين عائلتين وتتصاعد الأحداث تدريجيًا خلال المسلسل.

أبطال مسلسل "ليالينا 80"
يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان إياد نصار وغادة عادل وصابرين وحسني شتا وهاجر الشرنوبي وخالد الصاوي.

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