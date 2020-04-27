"جعانين فلوس".. إعلامي لبناني شهير يفتح النار على ضيوف برامج امز جلال

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وكتب وسام بريدي في تغريدته قائلا: " في أبشع وأسخف من برنامج القمالب ‏والأسخف هما المشاهير اللي بيروحوا يبهدلوا حالهم وهما عارفين بالضرب، اشبعوا وخلوا عندكم شوية كرامة".

وأضاف: " تحية لرامز جلال مش الحق عليه هو شاطر لأنه بيعرف إنهم جعانين وبالفلوس كل شيء بيصير مقبول". أثار الإعلامي اللبناني وسام بريدي، الجدل بتغريدة له نشرها عبر حسابه الخاص بموقع تبادل التغريدات المصغر "تويتر" عن ضيوف برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان الكريم.