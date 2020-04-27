Advertisements
"جعانين فلوس".. إعلامي لبناني شهير يفتح النار على ضيوف برامج امز جلال
الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:15 ص
الفجر الفني
أثار الإعلامي اللبناني وسام بريدي، الجدل بتغريدة له نشرها عبر حسابه الخاص بموقع تبادل التغريدات المصغر "تويتر" عن ضيوف برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان الكريم.
وكتب وسام بريدي في تغريدته قائلا: "في أبشع وأسخف من برنامج القمالب والأسخف هما المشاهير اللي بيروحوا يبهدلوا حالهم وهما عارفين بالضرب، اشبعوا وخلوا عندكم شوية كرامة".
وأضاف: "تحية لرامز جلال مش الحق عليه هو شاطر لأنه بيعرف إنهم جعانين وبالفلوس كل شيء بيصير مقبول".
جدير بالذكر أن رامز جلال يقدم هذا العام برنامج "رامز مجنون رسمي" وتدور فكرة المقلب، من خلال استدعاء الضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى وذلك لأنها قد اشتهرت بتقديم البرامج ولثقة الفنانين بها، وإجلاس الضيف على كرسي كهربائي دون علمه ثم يحاول الضيف القيام من على الكرسي ولكن يتم تربيطه بالسلاسل ولا يستطيع النهوض.
ويظهر رامز إلى الضيف مع بعض التعليقات الكوميدية، ثم يقف رامز بعيدًا عن الضيف ويطلقه وعندما يأتي يريد الوصول إلى رامز لينتقم منه يسقط في بركة ماء حتى يخرجه رامز ويذهب إلى الطابق العلوي فيضطر الضيف إلى صعود الدرج الذي يكون زلقًا وقتها ثم يسقط وينتهي المقلب.
ويظهر رامز إلى الضيف مع بعض التعليقات الكوميدية، ثم يقف رامز بعيدًا عن الضيف ويطلقه وعندما يأتي يريد الوصول إلى رامز لينتقم منه يسقط في بركة ماء حتى يخرجه رامز ويذهب إلى الطابق العلوي فيضطر الضيف إلى صعود الدرج الذي يكون زلقًا وقتها ثم يسقط وينتهي المقلب.