نيوكاسل يونايتد يجهز عرض ضخم لضم كافاني

كشفت تقارير صحفية عن إن نيوكاسل يونايتد مهتم بتوقيع مهاجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني على انتقال مجاني قبل موسم2020-21.





ستنتهي صفقة كافاني الحالية مع باريس سان جيرمان في نهاية يونيو ، وكان يعتقد أن هداف النادي الفرنسي سوف ينتقل بحثًا عن تحديات الجديدة.





يُعتقد أن مانشستر يونايتد مرشحون جادون لمهاجم أوروجواي، الذي سجل سبع مرات في 22 مباراة لصالح باريس سان جيرمان هذا الموسم.





ومع ذلك ، وفقًا لفوت ميركاتو ، فإن نيوكاسل يتنافس أيضًا على اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا.





ويزعم التقرير أنه إذا تمت الصفقة ، فإن النادي على استعداد لتقديم كافاني "اتصال ذهبي" للانتقال إلى منتزه سانت جيمس هذا الصيف.





سجل كافاني 200 هدف في 301 مباراة لـ باريس سان جيرمان منذ وصوله إلى العاصمة الفرنسية من نابولي في يوليو 2013.