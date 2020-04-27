



ادعية رمضان مكتوبة | دعاء اليوم الرابع من رمضان 2020/1441 مكتوب وثوابه دعاء يوم 4 رمضان Ramadan 2020





نقدم لكم اليوم دعاء اليوم الرابع من رمضان 2020/1441 ( ادعية رمضان مكتوبة )، حيث يبحث القارئ في هذا الشهر الفضيل عن أدعية مستجابة في شهر رمضان تساعده في التضرع إلى الله وطلب القبول والرجاء، وعادة ما يبدأ المسلمون يومهم بالدعاء والصلاة على النبي وقراءة القرآن للحصول على الأجر والثواب العظيم في هذا الشهر الكريم شهر القرآن والمغفرة والرحم والرضوان ونسأل الله العفو والعافية واللعتق من النار، نقدم لكم في السطور التالية هذا دعاء اليوم الرابع من رمضان 1441 مكتوبة.





وسنقوم بوضع ادعية رمضان يوميًا نضع مختارة من الأدعية المأثورة للدعاء بها في شهر رمضان الكريم، ونود إحاطتكم علمًا بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص دعاء معين ليوم محدد من أيام شهر رمضان.





دعاء اليوم الرابع من رمضان 2020/1441

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِ وسلم على محمد وآل محمد .. (اللهم قوني فيه على اقامة امرك، واذقني فيه حلاوة ذكرك , واوزعني فيه لاداء شكرك بكرمك , واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين).





وبإسمك الاجل الاعظم المبين , ان تصلي على محمد واله وان تقضي عني ديني , وتغنيني من الفقر , وتمتعني بسمعي وبصري وتجعلهما الوارثين مني , وان ترزقني من فضلك الواسع من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب , فانه لاحول ولاقوة الا بك يا الله .





أللّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ ، وَ أكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ ، وَ قَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ ، يا مَن لا يَشْغَلُهُ إلحاحُ المُلِحِّينَ .





عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه: “اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَأَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، وَأجْعَلْ لِيّ نَصِيباً فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ”.





اللهم قومني فيه على إطاعة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك، بكرمك يا أرحم الراحمين، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين





اَللّهُمَّ وَفِّقْنا فيهِ لِمُرافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنا فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنا فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ.





ادعية رمضان مكتوبة | دعاء اليوم الرابع من رمضان 2020/1441 مكتوب وثوابه دعاء يوم 4 رمضان Ramadan 2020



