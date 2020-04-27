مسلسل البرنس الحلقة 4.. مواعيد العرض والقناة الناقلة

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يخوض الفنان محمد رمضان ونور اللبنانية، السباق الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "البرنس"، والمسلسل من إخراج محمد سامي.



مواعيد عرض الحلقة 4 من مسلسل "البرنس"



وتعرض الحلقة 4 من مسلسل "البرنس" على قناة "dmc" في تمام الساعة 8 إلا ربع، وعلى أن تكون الإعادة الثانية الساعة 2 صباحًا، وتكون الإعادة الثانية الساعة 10 صباحًا.



قصة مسلسل "البرنس"



تدور أحداث مسلسل "البرنس" في إطار درامي تشويقي حول أسرة مفككة لا يحب أفراها بعضهم وهي أسرة الفنان محمد رمضان.



أبطال مسلسل "البرنس"



يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم الفنان محمد رمضان ونور اللبنانية وروجينا واحمد زاهر ونجلاء بدر ورحاب الجمل.



