مساعدات طبية من الإمارات إلى أرمينيا لمكافحة فيروس كورونا

دعمت السلطات الإماراتية، دولة أرمينيا، بطائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

ومن جانبه، علق سفير الدولة لدى جمهورية أرمينيا محمد عيسى علي القطام الزعابي على المساعدات الإماراتية قائلًا: "تتشرف دولة الإمارات بتنفيذ التزاماتها بمساعدة الدول الأخرى في محاربتها فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.

وقال عيسى: "ان قيادة وشعب دولة الإمارات يتضامنان مع جميع العاملين في القطاع الطبي لوضع حد لهذه الأزمة، وندرك أن المجتمع الدولي لا يستطيع التغلب على فيروس /كوفيد-19/ إلا بتوحيد الجهود والتعاون البناء".

وقد أرسلت دولة الإمارات، حتى اليوم أكثر من 314 طناً من المساعدات إلى أكثر من 27 دولة، استفاد منها نحو 314 ألفا من العاملين في المجال الصحي.