في أقوى ضربة أمنية.. ضبط 8 تشكيلات عصابية لتجارة المخدرات بالقاهرة

نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في ضبط 8 عناصر إجرامية، لتكوينهم تشكيلات عصابية للإتجار بالمواد المخدرة.





حيث تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر مستقلان سيارة ميكروباص قيادة أحدهما، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 155 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول ).





كما نجحت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر – سبق إتهام أحدهما فى قضية سرقة، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول ).





وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول السلام بالقاهرة من ضبط سائق، عامل - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بشارع ترعة الطوارئ الجديد دائرة القسم مستقلان سيارة ملاكى قيادة السائق وملك شقيقه، بحوزتهما ( كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،500كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام، فرد روسى عيار 7.62×39مم وطلقتين من ذات العيار، هاتف محمول).





وقام رجال مباحث قسم شرطة ثانى السلام بالقاهرة، عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة، بضبط عاطلين – مقيمين بدائرة القسم، لقيامهما بتصنيع وترويج مخدر الأستروكس، وذلك حال تواجدهما بشقة أحدهما، بحوزتهما ( كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرام، 6 زجاجة أسيتون والمستخدم فى تصنيع مخدر الأستروكس، ميزان حساس، عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه ).





وضبطت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر - سبق إتهامه فى قضية مخدرات، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جرام، مبلغ مالى ).





كما تم ضبط (عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر – لهما معلومات جنائية مسجلة ) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة.. وذلك حال تواجدهما بمنطقة سكنهما.. وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 170 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول ).





ونجحت الإدارة في ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 215 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول ).





كما تم ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام - سبق إتهامه فى 3 قضايا أخرهم قضية مخدرات، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 140 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول ).



