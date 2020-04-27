مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني الحلقة 4.. القناة الناقلة ومواعيد العرض

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تشارك الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود، للعام الثاني على التوالي في الموسم الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "لعبة النسيان".



مواعيد عرض الحلقة 4 من مسلسل "لعبة النسيان"



وتعرض الحلقة 4 لمسلسل "لعبة النسيان" على قناة "أم بي سي مصر" في تمام الساعة 10 مسًاء، على أن تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 8 مسًاء على قناة "أم بي سي مصر 2".



موضوع مسلسل "لعبة النسيان"



تدور أحداثة في إطار الدراما الأجتماعية حول أمرأة تعيش في الطبقة المتوسطة إلا أن حياتها تتغير بعد أن تفقد ذاكرتها وتبدأ الصراع في الحياة.



ابطال مسلسل "لعبة النسيان"



يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة إنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال ودينا الشربيني وأحمد صفوت.



