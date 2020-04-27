Advertisements

"الإسكان": توصيل أعمال المرافق لـ95 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر


صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ توصيل أعمال المرافق لـ95 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، بمركز الحى التاسع، بمدينة العبور، وبلغت نسبة الإنجاز 50 %.

وأكد وزير الإسكان، أن هناك تكليفات وتوجيهات، لأجهزة المدن الجديدة، بضرورة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات المختلفة، ودفع معدلات العمل بها، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للعمل على  حماية العاملين، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه يتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمواقع المختلفة، كما يتم المتابعة الدورية للتأكد من ارتداء جميع العاملين للكمامات، وتنفيذ التعليمات والإرشادات الصحية المختلفة.

كما وجه رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة لمتابعة تعقيم المنشآت الخدمية بالمدينة، مع الاهتمام بأعمال النظافة بمختلف أحياء المدينة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



أخبار تهمك

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 21 ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 19 ساعة

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 19 ساعة

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ يوم

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ حوالي 11 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

08:38 م

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة