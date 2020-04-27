اعلان قطونيل 2020 | ميس حمدان تعلق على وقف إعلانها: "حذفته قبل الجميع"

اعلان قطونيل 2020 | أثارت حالة كبيرة من الجدل للشارع المصري وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض اعلان قطونيل 2020 الذي تم عرضه في رمضان، وكانت بطلة الإعلان الفنانة ميس حمدان، وبعد الجدل الذي تسبب فيه الإعلان قررت الشركة وقف عرضه.





تعليق ميس حمدان على اعلان قطونيل 2020

وعلقت الفنانة ميس حمدان على اعلان قطونيل 2020، حيث قالت أنها تابعت جميع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة احترامها لجميع الآراء، مضيفة إلى أنها أول من قام بحذف الإعلان من على حساباتها الخاصة على السوشيال ميديا وطلبت من الشركة المعلنة دراسة وقف بثه.





وقالت ميس حمدان عن إمكانية إعادة تصوير اعلان قطونيل 2020 أو تغيير بعص كلماته، إنها ليست فكرة مطروحة في الوقت الحالي لكن ربما يتم التفكير فيها بعد ذلك.



