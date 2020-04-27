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فنانة لبنانية تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:33 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الفجر الفني
نفت الفنانة اللبنانية لارا خوري، الأخبار التي تم تداولها حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنها التزمت بالحجر الصحي فور ظهور أعراض الفيروس عليها ولكن نتيجة التحاليل أثبتت عدم إصابتها بالفيروس.

وأوضحت لارا خوري، عبر حسابتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ذلك فأوضحت قائلة: "وقالت : بفضل الله و الوقاية لست مصابة بالكورونا و اتمنى ان يزول هذا الشبح المخيف عن العالم بأسره ".

جدير بالذكر أن لارا خوري، ظهرت هذا العام من خلال مسلسل "لو مالتقينا" وجسدت من خلاله شخصية "سمر" وحققت نجاحا كبيرا بهذه الشخصية.

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