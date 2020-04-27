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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 23521

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:45 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 23521 والإصابات إلى 209 آلاف و465 إصابة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وبحسب السلطات الصحية الإسبانية، انخفض عدد الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا الجديد إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، مع 288 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين السابقة.

 

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية، إلى أن ذلك رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 23.190 من 22902 في اليوم السابق، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

 

وقد أصدرت السلطات في إسبانيا مبادئ توجيهية، يوم السبت الماضي، تسمح للأطفال بالخروج بعد ستة أسابيع من العيش تحت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق الصارمة في أوروبا، حيث أظهرت الأرقام أن عدد الوفيات اليومية الناتجة عن فيروس كورونا الجديد، اليوم، 378، بزيادة طفيفة عن يوم الجمعة 367، وهي الحصيلة الأدنى في الشهر الماضي.

 

وقالت الحكومة، إنه سيتم السماح للأطفال دون سن 14 عامًا اعتبارًا من يوم الأحد بما يصل إلى ساعة واحدة من النشاط الخارجي الخاضع للإشراف يوميًا بين الساعة 9 صباحًا و 9 مساءً، والبقاء على بعد كيلومتر واحد من منزلهم.

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