Advertisements

رئيس جهاز الشروق: إزالة دور سطح مخالف بالمنطقة الخامسة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ إزالة لمخالفة بناء بدور سطح قطعة بالمجاورة الثانية المنطقة الخامسة عمارات، بغرض تحويل غرف السطح الزائدة إلى دور سكنى بالمخالفة، والبناء بنسب أعلى من المرخص بها.


وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة على نفقة المخالف، بجانب تحرير محضر المخالفة اللازم، مشيراً إلى أن لجنة الإزالة الفورية بالجهاز تواصل أعمالها بمدينة الشروق ضد مستغلى الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.


ويهيب حهاز مدينة الشروق، بسكان المدينة عدم تنفيذ أعمال بناء مخالفة، حيث إنه سيتم التصدى بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية، ولن يتم التهاون مع أى مخالفات بهدف الحفاظ على النسق المعماري لمدينة الشروق.



أخبار تهمك

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 9 ساعات

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ يوم

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 3 ساعات

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ يوم

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ يوم

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 19 ساعة

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

08:38 م

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة