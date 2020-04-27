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ألمانيا.. وزير: يجب فقط رفع قيود فيروس كورونا بعناية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
حث وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، 16 ولاية اتحادية في ألمانيا، اليوم الاثنين، على المضي ببطء في رفع قيود فيروس كورونا لتجنب انتشار المرض وإجبارها على التراجع في وقت لاحق.

وقال "ألتماير" لإذاعة دويتشلاند فونك، اليوم الاثنين: "بصفتي شخصًا يؤمن بالقرارات القائمة على الحقائق، أوصي الجميع بالمضي قدمًا بعناية شديدة حتى لا يتم إجبارنا على إلغاء تدابير التخفيف في نهاية المطاف".

في ظل النظام السياسي اللامركزي في ألمانيا، تتمتع الولايات بسلطة تنفيذ وإلغاء إجراءات الإبعاد الاجتماعي التي تعتمد عليها برلين لإبطاء انتشار الفيروس، وتقاوم المستشارة أنجيلا ميركل ضغوط البعض لتخفيف القيود أكثر.

وشهدت ألمانيا نحو 150 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وفقًا للأرقام الرسمية التي نشرت اليوم الاثنين، لكنها لم تسجل سوى 5750 حالة وفاة، وهي نسبة أقل بكثير من الوفيات مقارنة بإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

يُعزى انخفاض معدل الوفيات في ألمانيا جزئيًا إلى أنها فرضت حظرًا صارمًا في وقت أبكر من البلدان الأخرى نسبة إلى اكتشاف الحالة الأولى.

أدخلت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات إجراءات الإغلاق الأولى خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 مارس، على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة للتدابير والتواريخ التي تم إدخالها اختلفت من ولاية إلى أخرى.

نظرًا لانخفاض عدد الإصابات الجديدة، يُسمح بإعادة فتح العديد من الشركات مثل المتاجر الصغيرة أو وكلاء السيارات ويعود بعض الطلاب إلى المدارس.

وقال ماركوس سويدير، رئيس وزراء ولاية بافاريا التي فرضت بعض الإجراءات الصارمة للتباعد الاجتماعي، إن دولته لا تتخذ سوى خطوات صغيرة نحو تخفيف الإغلاق من أجل عدم تعريض النجاحات المبكرة في مكافحة المرض للخطر.

وقال سويدر لراديو BR، أن 80٪ من قطاع التجزئة مفتوح مرة أخرى: "إذا نجح هذا الأسبوع، يمكننا التفكير في المزيد من التسهيلات".

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