تكليف عاجل من رئيس الوزراء لمحافظ القاهرة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا في مناطق مختلفة بالقاهرة.

رافق" مدبولي" في الجولة، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وقبل بدء تفقده لمحور الفريق إبراهيم العرابي، "ترعة الطوارئ سابقا"، الذى تم الانتهاء منه، توقف رئيس الوزراء في الطريق؛ لمتابعة مشروع إنشاء ١٣٤ عمارة سكنية بجوار استاد السلام، والتي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان كبديل لتسكين أهالي مناطق العشوائيات، وكلّف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من المشروع، الذى يعد علامة مميزة لجودة الحياة بالمنطقة.





وأكد "مدبولي" أن الحكومة عازمة على المُضي قدمًا بخطوات حثيثة لتعويض الفترة الماضية بسبب تداعيات فيروس " كورونا"، وما يقترن بها من اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية، لكن الآن يتعين علينا جميعا في كل مواقع العمل والإنتاج أن نواصل جهدنا للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات القومية، وبأسرع وقت.



