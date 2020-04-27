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اتعلم الدرس.. 6 رسائل لرئيس وزراء بريطانيا بعد التعافي من كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:21 م
ارشيفية
ارشيفية
أحمد القاسم
يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعلم من الدرس الذي مر به خلال الفترة الأخيرة، بعدما اعتاد على التصريحات المتشائمة فأصيب بفيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، ولكن بعد التعافي أصبحت رسائله متفائلة.

وقبل الإصابة بكورونا، كان تصريحات "جونسون" تتسم بالتشاؤمية بشأن الوباء الذي انتشر في أغلب دور العالم، ولعل أبرز تلك التصريحات عندما طالب البريطانيين أن يودعوا أحبابهم لتوقعه حصد الوباء للعديد من الأرواح.

وحسب آخر الإحصائيات وصلت إصابات فيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم إلى قرابة 3 ملايين حالة، في حين تخطت الوفيات حاجز الـ 206 آلاف حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى أكثر من 850 ألف حالة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل المتفائلة لرئيس الوزراء البريطاني التي أدل بها بعد التعافي من فيروس كورونا: 

1.سنردي الفيروس أرضًا.

2.بفضل تحملكم ومعنوياتكم وعزيمتنا القوية نحن على وشك تحقيق مهمتنا الأولى وهى منع اكتظاظ المستشفيات كما حدث في دول.

3.سيتم الإعلان عن الإجراءات بشأن رفع الإغلاق خلال الأيام القليلة القادمة وأوعد الشعب البريطاني بالشفافية في هذا المجال.

4.الاستعدادات جارية حاليا بما يسمح لنا بالفوز بالمرحلة الثانية من معركة وباء كورونا.

5.أدرك عواقب الإغلاق على الاقتصاد، وأشارككم الإحساس بالمخاطر، ولكن يجب أن نسيطر على الفيروس وعدم السماح له بالارتفاع مرة ثانية، والعودة بموجة جديدة.

6.لن نضحى بشعبنا من أجل الاقتصاد، ف أريد أن أحرك الاقتصاد بأسرع شكل لكن أرفض التضحية بالشعب البريطاني بتفشى وفقدان حياة الكثيرين.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، عاد اليوم الاثنين إلى مقر الحكومة في لندن استعدادا لمباشرة أعماله،، بعد تعافيه من فيروس كورونا، وذلك بعد أن خرج من المستشفى في 12 إبريل، وأمضى فترة نقاهة في شيكرز المقر الريفي لرؤساء الحكومة البريطانيين مع زوجته.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني عدد من كبار المسئولين ببريطانيا اليوم من أجل مناقشة كافة الأمور التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية والقرارات التي يجب اتخاذها الفترة المقبلة بعد عودته للعمل مرة أخرى.


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