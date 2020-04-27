اتعلم الدرس.. 6 رسائل لرئيس وزراء بريطانيا بعد التعافي من كورونا

يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعلم من الدرس الذي مر به خلال الفترة الأخيرة، بعدما اعتاد على التصريحات المتشائمة فأصيب بفيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، ولكن بعد التعافي أصبحت رسائله متفائلة.





وقبل الإصابة بكورونا، كان تصريحات "جونسون" تتسم بالتشاؤمية بشأن الوباء الذي انتشر في أغلب دور العالم، ولعل أبرز تلك التصريحات عندما طالب البريطانيين أن يودعوا أحبابهم لتوقعه حصد الوباء للعديد من الأرواح.





وحسب آخر الإحصائيات وصلت إصابات فيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم إلى قرابة 3 ملايين حالة، في حين تخطت الوفيات حاجز الـ 206 آلاف حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى أكثر من 850 ألف حالة.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل المتفائلة لرئيس الوزراء البريطاني التي أدل بها بعد التعافي من فيروس كورونا:





1.سنردي الفيروس أرضًا.



