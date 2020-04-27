معهد الخدمات المالية يعقد أول دورة تدريبية عن بُعد لخبراء المعاينة









أكد هشام رمضان –المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية على التوسع في تقديم خدمات التدريب والتعلم الإلكتروني عن بُعد واستئناف تنفيذ البرامج التدريبية اللازم اجتيازها للترخيص للمهنيين العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي، مع تجنب حضور المتدربين لقاعات التدريب بمقر الهيئة أوبالمحافظات للحد من آثار فيروس كورونا.









وقال المدير التنفيذي للمعهد عقب انتهاء فعاليات جلسة التدريب الافتراضية لخبراء المعاينة وتقدير الأضرار للبرنامج الذى تم إجراؤه – إلكترونيا -عبر شبكة المعلومات لمدة ثلاثة أيام، إن المعهد إلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تتماشى مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه، وتم تنفيذ برامج التدريب بالمعهد عن بُعد.









وكشف رمضان عن قيام المعهد بالتنسيق مع الإدارة المسئولة عن عقد الإمتحانات لوساط التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية لعقد الإمتحانات - المؤهلة سواء للقيد أول مرة أو التجديد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة – عن بعد، مع وضع الضوابط اللازمة لضمان فعاليتها وخاصة وأن وسطاء التأمين والذى يقترب عددهم من 13000 وسيط يمثلون الشريحة التدريبية الأكبر للمعهد.







