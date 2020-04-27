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الأسهم الأوروبية ترتفع بعد صعود أسهم شركات الطيران

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
 ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، إذ صعدت أسهم شركات الطيران بفعل آمال بدعم حكومي، بينما عززت سلسلة من نتائج الأعمال الإيجابية التفاؤل بشأن مؤشرات على أن العديد من الدول ستخفف قريبا إجراءات العزل العام الصارمة.

وقفزت أسهم لوفتهانزا 7.2 بالمئة فيما من المتوقع أن تتخذ برلين قرارا بشأن دعم حكومي، بينما ارتفعت أسهم إير فرانس 5.2 بالمئة بعد أن قالت الحكومة إنها ستمنح الشركة حزمة مساعدة بقيمة سبعة مليارات يورو (7.6 مليار دولار).

كما تلقت الأسواق الدعم من تقارير إيجابية لنتائج الأعمال الفصلية. وربح سهم باير للأدوية والمبيدات الحشرية الألمانية 2.8 بالمئة وقفز سهم دويتشه بنك 7.7 بالمئة بعد أن فاقت نتائج أعمالهما في الربع الأول توقعات السوق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.7 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش عقب مكاسب في الأسواق الآسيوية بعد أن تعهد بنك اليابان المركزي بشراء قيمة غير محدودة من السندات لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة.

لكن سهم أديداس نزل 1.6 بالمئة إذ أعلنت الشركة عن تراجع أرباحها في الربع الأول 93 بالمئة، وحذرت من ضربة أكبر لإيرادات الربع الثاني مع إجبارها على غلق متاجرها بفعل إجراءات العزل العام.


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