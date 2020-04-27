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على غرار يوسف الشريف في "النهاية".. مُعجبات أحمد جمال يصممن له "روبوت"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
تفاجئ المطرب الشاب أحمد جمال، بتصميم إحدى المعجبات له صورة له على شكل روبوت، مثلما حدث في مسلسل النهاية ليوسف الشريف، حيث صمم نسخة منه على شكل إنسان آلي ضمن أحداث العمل.

وقالت له إحدى معجباته في تعلقيها على الصورة: "بعد اذنك ي فنان كل الچموياات بيفكروا يعملوا الروبرت داا وانا اواالهم ف همتك معانا ي فناان وقولنا وصفاتك".

ليرد عليها الفنان قائلا: "اهتموا بمكعب الطاقة بتاع الحنجرة بس".

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