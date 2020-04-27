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منظمات حقوق الإنسان تهاجم قطر بعد مقتل صحفي بسجون الدوحة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:25 م
فهد بوهندي
فهد بوهندي
وكالات

شنت منظمات حقوق الإنسان هجوما على دولة قطر بسبب وفاة الصحفي فهد بو هندي في سجن الهامور القطري، حسب موقع جولف ديجيتال نيوز البحريني.

                  

وفي بيان صدر بالأمس، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان - الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة - والجمعية الخليجية للحقوق والحريات، من بين آخرين، السلطات القطرية إلى تقديم توضيحات حول حقيقة وفاة الصحفي وظروف السجناء الآخرين. كما طالبوا بأن يجري النظام القطري تحقيقات مستقلة للكشف عن المسؤولين عن وفاة بو هندي.

 

وأشار البيان أن الصحفي الراحل كان معارض للنظام القطري وتعرض للاعتقال التعسفي لمدة ثلاث سنوات، وسط مزاعم تعرضه للتعذيب حتى الموت.

 

وبعد نقله إلى سجن الهامور، "تعرض فهد بوهندى للضرب، وأصيب بجروح حتي مات بسبب التعذيب، وتم منع أهله من دفنه ليُدفن في منطقة غير معلومة".

 

والمعتقل فهد بوهندى هو صحفي قطري معارض للنظام، سُجن تعسفيا لمدة ثلاث سنوات، وحرم من أبسط حق من حقوق الإنسان داخل السجن، وقتل تحت التعذيب، بحسب بيان المنظمات الحقوقية.

 

وكان فهد بوهندى مع مجموعه من السجناء تمردوا، خلال الأيام الأخيرة، بسبب مخاوفهم من تفشي فيروس كورونا في السجون.

 

 

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منظمات حقوق الانسان مقتل صحفي فهد بوهندي فطر سجون الدوحة

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