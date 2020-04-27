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تعرف على مواعيد عرض الحلقة 4 مسلسل فلانتينو لـ عادل إمام
الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:26 م
رشا عادل
يخوض الزعيم عادل إمام، السباق الرمضاني الحالي 2020 بعد الغياب عن الساحة عام 2019 بمسلسل "فلانتينو"، والمسلسل من إخراج رامي إمام.
مواعيد عرض الحلقة 4 لمسلسل "فلانتينو"
وتعرض الحلقة 4 من مسلسل "فلانتينو" على قناة ""dmc" في تمام الساعة 6 ونصف، وعلى أن تكون الإعادة الساعة 1 صباحًا.
قصة مسلسل فلانتينو
تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" في إطار كوميدي حول عائلتين عائلة فلانتينو وتملك مدرسة فلانتينو وعائلة هادي الجيار التي يدور بينهم صراع كوميدي.
أبطال مسلسل "فلانتينو"
ويقوم ببطولته الزعيم عادل إمام وحمدي المرغني وداليا البحيري ودلال عبدالعزيز ومحمد كيلاني وسليمان عيد وبدرية طلبة إلى جانب مجموعة آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج رامي إمام وتدور أحداثة حول مدير مدرسة هو فلانتينو "عادل إمام" في إطار كوميدي.
مواعيد عرض الحلقة 4 لمسلسل "فلانتينو"
وتعرض الحلقة 4 من مسلسل "فلانتينو" على قناة ""dmc" في تمام الساعة 6 ونصف، وعلى أن تكون الإعادة الساعة 1 صباحًا.
قصة مسلسل فلانتينو
تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" في إطار كوميدي حول عائلتين عائلة فلانتينو وتملك مدرسة فلانتينو وعائلة هادي الجيار التي يدور بينهم صراع كوميدي.
أبطال مسلسل "فلانتينو"
ويقوم ببطولته الزعيم عادل إمام وحمدي المرغني وداليا البحيري ودلال عبدالعزيز ومحمد كيلاني وسليمان عيد وبدرية طلبة إلى جانب مجموعة آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج رامي إمام وتدور أحداثة حول مدير مدرسة هو فلانتينو "عادل إمام" في إطار كوميدي.
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