أخر تحديث لاسعار الذهب في أسواق الصاغة اليوم الاثنين 27-4-2020

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك بعد تراجعها خلال تعاملات أمس يأتي ذلك بتزامن مع تخفيف الإجراءات الإحترازية واعادة فتح محلات الذهب وفقًا للمواعيد الجديدة، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب في الصاغة اليوم الاثنين

جرام الذهب عيار 24 سعر 857.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 750 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 642.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 6,000 جنيهًا

أسعار الذهب العالمي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع ارتفاع الأسهم بفضل تحسن الإقبال على المخاطرة والذي تلقى الدعم من تحفيز جديد من بنك اليابان المركزي واعتزام دول تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا، لكن استمرار المخاوف بشان ركود عالمي كبح الخسائر.





وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1718.68 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1738.20 دولار.

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وارتفعت الأسهم الآسيوية بفضل تحفيز جديد من بنك اليابان المركزي، فيما ارتفعت الأسهم الصينية بفعل انخفاض عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في البلاد.





وكثف بنك اليابان شراء الأصول العالية المخاطر وتعهد بمشتريات غير محدودة للسندات الحكومية لمكافحة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.





ويميل الذهب للاستفادة من تدابير واسعة النطاق للتحفيز إذ يُعتبر في العادة تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة.