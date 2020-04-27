أفكار لأنظمة إنقاص الوزن 10 كيلو جرامات خلال شهر رمضان المبارك

يفكر الكثير من الأشخاص في إنقاص الوزن خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأن عدد ساعات الصيام تكون أكثر من وقت الفطار فبقدر المستطاع يجب علينا استغلال أو الاستفادة منها في خسارة الوزن بنسبة 10 كيلو جرامات خلال 30 يومًا.





ومن ضمن أنظمة الرجيم نظام صيام الـ16 ساعة وهو ما يُطلق عليه نظام (الصيام المتقطع)، ولأن المدة هي تقريبًا نفس المدة بين السحور والإفطار، ويعتمد هذا النوع من النظام الغذائي على صيام 16 ساعة وتناول الطعام في 8 ساعات فقط في اليوم.





ويعد الفرق الوحيد بين صيام شهر رمضان المبارك والصيام المتقطع هو أن يمكنك خلال فترة الصيام المتقطع أن تشرب الماء بكميات كبيرة، وتناول المشروبات الخالية من السعرات الحرارية أيضًا لمساعدة الجسم على حرق الدهون الزائدة وحفر شكل الجسم.





ونظام رجيم "الصيام المتقطع" لا يعتمد على قياس الوزن أبدًا بل يعتمد على الفرق في المقاسات، والفرق في الشكل، وخاصة شكل الخصر، والبطن، والآن نعرض لحضراتكم نظام غذائي ملائم لصيام شهر رمضان المبارك، وهو كالتالي:-





الوجبات التي تتناول في شهر رمضان على الإفطار

يمكنك الاختيار من تلك المجموعة الكبيرة الوجبة التي تفضل تناولها، ويمكنك التشكيل يوميًا في الوجبات:-





وجبات الإفطار المقترحة

- كوب من عصير الخروب سكر خفيف، وربع دجاجة مشوية أو مسلوقة، ويفضل أن تكون من صدر الفرخة، مع طبق كبير من السلطة، وطبقاً من الشوربة منزوعة الوجه، وخضار سوتيه كمية مفتوحة، وبعد ساعتين يمكن تناول قطعة واحدة من الكنافة.





- كوب صغير من عصير السوبيا محلى بالقليل من السكر، وسمكتان مشويتان، أو أكثر، وطبق سلطة كبير، وخمسة ملاعق من الأرز، وطبق صغير من سلطة بابا غنوج، ويمكن تناول 3 حبات صغيرة من القطائف بعد مرور ساعتان.





- ثلاث ثمرات، وكوبان من الماء، وعلبة تونة مصفاة من الزيت، وثمرة خص ملفوف كبيرة، ونصف رغيف من العيش البلدي، أو رغيف من العيش السن حسب المتاح، وقطعة بسبوسة واحدة بعد ثلاثة ساعات من تناول وجبة الإفطار.





- ثمرة من الفاكهة أي نوع، وكوب كبير من الماء، وثلاثة أصابع من الكفتة المشوية، وكوب من المكرونة بعد السلق، وملعقتان من الصلصة الحمراء، طبق من السلطة، ويمكن تناول قطعة من البقلاوة بعد ثلاثة ساعات على الأقل من الإفطار.



