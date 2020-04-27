الحلقة 4 مسلسل الفتوة.. مواعيد العرض والقناة الناقلة له

Advertisements

تعرض الحلقة 4 مسلسل "الفتوة" على قناة "الحياة" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 12 صباحًا، ويكون العرض الثاني الساعة 4 صباحًا، وعلى أن يكون العرض الثالث في تمام الساعة 4 ونصف مسًاء.



قصة مسلسل الفتوة



مسلسل "الفتوة" تدور أحداثة في حي من أحياء مصر القديمة وبالتحديد حي الجمالية عام 1920 وتدور قصة المسلسل حول قصة حب مدموجة بالاكشن والكوميديا.



أبطال مسلسل الفتوة



يشارك في مسلسل "الفتوة" عدد كبير من الفنانين منهم الفنان ياسر جلال ونجلاء بدر ومي عمر وإدوارد وأحمد صلاح حسني وليلى احمد زاهر ورياض الخولي.



