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البريد: بدء صرف المرحلة الثانية لمنحة العمالة إلى مليون مواطن

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال بيومي القطان، مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، إنهم بدأو منذ الأمس في صرف المرحلة الثانية من منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة.

وأشار "القطان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "نشرة ضد كورونا" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أنه متوقع الصرف لنحو مليون مواطن خلال المرحلة الثانية، موضحا أنه تم إتخاذ عدة إجراءات لضمان سير عملية صرف المنحة في يسر.

وأوضح أنه تم تقسيم المستحقين إلى شرائح حسب الفئة العمرية، فضلا على أنه تم لصق علامات على الأرض لتحديد أماكن مسافة الانتظار الأمنة بين المواطنين.

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن إجمالي عدد المستفيدين من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررين من أزمة فيروس "كورونا" المستجد وصل إلى 2.5 مليون عامل، مؤكدا أن صرف الدفعة الأولى البالغ قيمتها 500 جنيه لكل عامل سيستمر حتى العاشر من شهر مايو المقبل وذلك منعا للتزاحم.

وأضاف وزير القوى العاملة، خلال تصريحات صحفية، أنه تم البدء في صرف الدفعة الاولى خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الجاري، وتم استكمال مرحلة الصرف اعتبارا من يوم الأحد 26 إبريل الجاري وتستمر حتى 10 مايو المقبل في فروع البنك الزراعي المصري، أما في فروع البريد فيتوقف الصرف خلال الفترة من 1 وحتى 5 مايو على أن يستأنف مرة أخرى من السادس إلى العاشر من الشهر ذاته، موضحا أن كل مستحق تصله رسالة نصية من 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.

وأكد أن قرابة 70 % من المستحقين لصرف المنحة خلال الفترة من 13 الى 16 ابريل قاموا بصرفها بالفعل، مشيرا إلى أن الصرف للدفعة الثانية سيبدأ اعتبارا من 11 وحتى 18 مايو المقبل وسيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين.

وأوضح أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص منحة مقدارها 500 جنيه شهريًا لكل عامل لمدة 3 أشهر لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" المستجد على هذه الفئة وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة والتي كان من بينها شهادة أمان التي وجه الرئيس السيسي بإصدارها في عام 2018.

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