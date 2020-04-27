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أفغانستان.. الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 500 مدني خلال بداية 2020

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن أكثر من 500 مدني قُتلوا في أفغانستان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مع استمرار العنف حتى بعد اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان على سحب القوات الأجنبية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (أوناما) في تقرير ربع سنوي: "إجمالاً، تسبب القتال في الأشهر الثلاثة الأولى في إصابة 1،293 مدنيًا، من بينهم 760 إصابة والباقي وفيات، بما في ذلك 152 طفلاً و 60 امرأة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وزاد العنف بعد اتفاق 29 فبراير الأمريكي الأمريكي على انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة مقابل ضمانات أمنية من طالبان. ويتضمن التزامًا من "طالبان" والحكومة الأفغانية للعمل من أجل السلام.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان: "يتتبع التقرير زيادة مقلقة في العنف خلال شهر مارس في الوقت الذي كان يأمل فيه أن تبدأ حكومة أفغانستان وطالبان مفاوضات السلام، بالإضافة إلى البحث عن سبل لنزع فتيل النزاع وإعطاء الأولوية للجهود المبذولة لحماية جميع الأفغان من التأثير من فيروس كورونا الجديد COVID-19".

على الرغم من ذلك، كان عدد الضحايا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام هو الأدنى منذ عام 2012. وشملت الفترة انخفاضًا في أعمال العنف أدى إلى توقيع الاتفاقية.

وكررت ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، دعواتها لوقف إطلاق النار الذي رفضته "طالبان" في الأيام الأخيرة.

وقالت: "لحماية أرواح عدد لا يحصى من المدنيين في أفغانستان وإعطاء الأمة أملاً بمستقبل أفضل، من الضروري وقف العنف".

كانت الجهود نحو محادثات السلام الرسمية تتلاشى مع مهاجمة طالبان للقوات الحكومية، على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة من أنها بحاجة إلى الحد من العنف، فضلا عن الخلافات حول إطلاق سراح السجناء.

كما أدى نزاع سياسي داخل الحكومة الأفغانية، بين الرئيس ومنافسه الرئيسي بعد الانتخابات المتنازع عليها، إلى صرف الانتباه عن جهود السلام.

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