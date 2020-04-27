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ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى قطر يفوق بؤر الوباء العالمية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

في حين شهدت الهند أكبر قفزة لها في يوم واحد في الحالات، فقد تضاعفت الحالات التي يتم إضافتها يوميا في قطر، بينما استغرق إجمالي عدد الوفيات العالمي 15 يوما فقط ليرتفع من 100 إلى 200 ألف، حسب تقرير لمجلة بيزنس ستاندرد.

 

حسب التقرير تشهد قطر ارتفاع مثير للقلق في عدد الحالات الجديدة اليومية. خلال الأيام الخمسة الماضية، ارتفع عدد الحالات التي يتم اضافتها يوميا من 500 حالة فردية إلى أكثر من 900. ولدى البلاد 10287 حالة في الوقت الحالي، و 10 حالات وفاة. في الواقع،  في قطر وصل معدل الإصابة بين كل مليون شخص أكثر من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة.

 

وأكد تقرير لمجلة "بيزنس ستاندرد"، أن قطر تشهد ارتفاعا مثيرا للقلق في عدد الحالات الجديدة اليومية، بعد متابعة الأيام الخمسة الماضية.

 

وبحسب مجلة "بيزنس ستاندرد"، سيطرت حالة من الذعر والغضب في قطر بسبب تراخي النظام في تطبيق آليات التباعد الاجتماعي، خاصة بين العمال المنشآت وعدم تقليل التجمعات الهائلة في شوارع قطر خاصة في مناطق (الكورنيش واللؤلؤة ولوسيل)، بالإضافة إلى انعدام الإجراءات الوقائية والصحية للمواطنين واللازمة لمواجهة الوباء القاتل والحد من انتشاره بين المواطنين.

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قطر فيروس كورونا بؤر الوباء العالمية

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