Advertisements

مواعيد عرض الحلقة 4 مسلسل النهاية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
رشا عادل
يشارك الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "النهاية" بعد غياب عن الدراما الرمضانية عام.

مواعيد عرض الحلقة 4 لمسلسل "النهاية"

وتعرض الحلقة 4 من مسلسل "النهاية" على قناة "ON" على أن يكون العرض الأول في تمام الساعة 10 وربع مسًاء، وتكون الإعادة الاولى الساعة 2 صباحًا، وعلى أن يكون الإعادة الثانية الساعة 2 ظهرًا.


قصة مسلسل "النهاية"

مسلسل "النهاية" تدور أحداثة في إطار خيال علمي حول مهندس الاتصالات لا يحب التكنولوجيا الحديثة ويحاول القضاء عليها بكل الطرق، كما يجمع المسلسل بين الرومانسية والكوميديا والأكشن.

أبطال مسلسل "النهاية"

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان يوسف الشريف وسهر الصايغ وأحمد وفيق وعمرو عبد الجليل ومحمد جمعه وناهد السباعي ومحمد العمروسي ومحمد لطفي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد مسلسل النهاية مسلسل النهاية رمضان مؤلف النهاية السباق الرمضان

أخبار تهمك

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 21 ساعة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ يوم

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ يوم

تكليف عاجل من رئيس الوزراء لمحافظ القاهرة

منذ ساعة

لأول مرة.. جورج قرداحي يكشف سبب منعه من دخول الكويت

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 17 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ يوم

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ يوم

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

خاص - مخرج مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف يكشف موعد استكمال التصوير بعد اندلاع حريق في موقع التصوير

أحمد صبري غباشي يكشف لـ"الفجر الفني تفاصيل دوره في "النهاية" مع يوسف الشريف

موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

alnehaia موعد مسلسل النهاية في رمضان 2020.. القنوات الناقلة لمسلسل يوسف الشريف

محمود الليثي يكشف كواليس مسلسل"النهاية"(صور)

بعد عرض ثاني حلقات مسلسل النهاية.. سهر الصايغ تتصدر تويتر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:23 ص

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

09:24 ص

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

08:38 م

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة