مواعيد عرض الحلقة 4 مسلسل النهاية



مواعيد عرض الحلقة 4 لمسلسل "النهاية"



وتعرض الحلقة 4 من مسلسل "النهاية" على قناة "ON" على أن يكون العرض الأول في تمام الساعة 10 وربع مسًاء، وتكون الإعادة الاولى الساعة 2 صباحًا، وعلى أن يكون الإعادة الثانية الساعة 2 ظهرًا.





قصة مسلسل "النهاية"



مسلسل "النهاية" تدور أحداثة في إطار خيال علمي حول مهندس الاتصالات لا يحب التكنولوجيا الحديثة ويحاول القضاء عليها بكل الطرق، كما يجمع المسلسل بين الرومانسية والكوميديا والأكشن.



أبطال مسلسل "النهاية"



ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان يوسف الشريف وسهر الصايغ وأحمد وفيق وعمرو عبد الجليل ومحمد جمعه وناهد السباعي ومحمد العمروسي ومحمد لطفي.

يشارك الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "النهاية" بعد غياب عن الدراما الرمضانية عام.