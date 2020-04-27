ارتفاع صافي الدين العام على الأردن إلى 28.95 مليار دينار

ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 28.95 مليار دينار (40.8 مليار دولار) مقارنة مع 28.798 مليار دينار في نهاية 2019.





وأظهرت الإحصائيات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية يوم الاثنين أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية فبراير شباط الماضي بلغ 16.65 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.29 مليار دينار.





ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 92.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.