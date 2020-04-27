"بالم هيلز" تقبل إستقالة محمد سليمان من عضوية مجلس إدارتها





كشفت البورصة المصرية أن شركة بالم هيلز للتعمير قد وافقت علي إستقالة، محمد سليمان من منصبه التنفيذي كرئيس للعمليات والتشغيل.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، عن قبول استقالته من عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك اعتبارا من تاريخه.





وكانت بالم هيلز قد حققت أرباحاً خلال عام 2019 الماضي بلغت 906.22 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 906.86 مليون جنيه في 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 6.22 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 7.42 مليار جنيه في 2018.





كما فقد حققت بالم هيلز أرباحاً مستقلة بلغت 579.9 مليون جنيه خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 87.6 مليون جنيه في 2018.





وفي منتصف مارس الماضي ، قالت شركة بالم هيلز للتعمير ، إنه تم تنفيذ شراء 11.003 مليون سهم خزينة وقرر مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير في وقت سابق، شراء أسهم خزينة بحد أقصى 62.35 مليون سهم تمثل نسبة 2 بالمائة تقريباً من إجمالي أسهم الشركة









يذكر أن بالم هيلز للتعمير هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2006. وتعمل شركة بالم هيلز ضمن قطاع العقارات مع التركيز على التطوير العقاري، كما أن لديها شركات تعمل في جميع أنحاء المملكة المتحدة وسنغافورة ومصر والمملكة العربية السعودية.