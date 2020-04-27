Advertisements

اقتراب عودة دوري الخليج العربي بعد عيد الفطر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:41 م
دوري الخليج العربي
دوري الخليج العربي
وكالات
تدرس رابطة المحترفين الإماراتية، عودة منافسات دوري الخليج العربي، بعد إجازة عيد الفطر المقبل، وذلك بعد توقف المسابقة في مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ذكرت صحيفة البيان، أن الرابطة تسعى لحسم مصير المسابقة قبل نهاية الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن يصدر القرار باستئناف النشاط الكروي بعد التشاور مع الجهات المختصة، وذلك لتتمكن الأندية من تجهيز اللاعبين في الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الجولات 7 المتبقية من المسابقة ربما تستكمل في منتصف أغسطس، وتستمر طوال شهر سبتمبر، وذلك لحسم مصير بطل المسابقة، والفرق الصاعدة من دوري الدرجة الأولى.

وتابعت: "الرابطة تسعى كذلك لتحديد موعد الموسم المقبل من المسابقة، على أن ينطلق خلال أكتوبر المقبل.

أخبار تهمك

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ يوم

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ يوم

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 17 ساعة

لأول مرة.. جورج قرداحي يكشف سبب منعه من دخول الكويت

منذ ساعة و نصف

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ يوم

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ يوم

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

تكليف عاجل من رئيس الوزراء لمحافظ القاهرة

منذ ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 5 ساعات

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:23 ص

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

09:24 ص

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

08:38 م

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة