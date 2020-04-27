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إندونيسيا تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

 سجلت السلطات الصحية في إندونيسيا، اليوم الاثنين، 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ماذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد سجلت السلطات الصحية الإندونيسية، في وقت سابق 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 و11 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات والوفيات إلى 7775 و 647 على التوالي.

 

وكشفت السلطات الصحية، أن عدد المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا الجديد كان 960، مضيفًا، أنه تم اختبار أكثر من 48600 شخص، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

وقالت المسؤولة الإقليمية في سراغن في جزيرة جاوة الإندونيسية، كوسدينار أوتونغ يوني سوكواتي، لوكالة فرانس برس: "فكرتنا هي أنه لدينا منزل مهجور أو مسكون في قرية ويجب إيداع المخالفين فيه".

 

ونشرت المسؤولة مرسوما جديدا لضبط حركة السكان في المنطقة للأشخاص القادمين من العاصمة جاكرتا ومدن كبرى أخرى، في ظل عدم احترام البعض لقواعد التباعد الاجتماعي والحجر الصحي لأسبوعين بعد وصولهم.

 

وكُلف المسؤولون المحليون بإيجاد منازل مهجورة تصنف على أنها "مسكونة"، وهو مفهوم حاضر بقوة في التقاليد الإندونيسية، وأودع 5 أشخاص في الحجر داخل "منازل مسكونة" بموجب هذه الإجراءات.

 

 

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