هالة صدقي توجه رسالة لصناع مسلسل "الاختيار".. فماذا قالت؟

أشادت الفنانة هالة صدقي، بمسلسل "الاختيار" الذي يسرد قصة حياة أركان حرب الشهيد أحمد المنسي، موضحة أن العمل يغرز في نفوس الشباب المصرية قيمة الوطن وقيمة الجيش المصري.





وقالت صدقي عبر تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكرا لصناع هذا العمل مبدئيا فقط لتوصيل هذه الرسالة لاولادنا الذين فقدوا الكثير والكثير جدا من معرفه الهوية المصرية الحقيقية،ومعرفة أولادنا أهمية وقوه وتضحيات الجيش وتضحيات اسرهم واهاليهم، وخلق رموز تكون قدوه للشباب فهناك اجيال لم تشعر إطلاقا بأي انتماء ولا اي روح وطنيه لجهلهم بهذا،وكان هدا هو دور الفن الدي تجاهل تماما هذه المنطقه لاهتمامهم بعمل افلام كثيره للمخدرات وافلام مقاولات وغيرها،وذلك نظرا لعدم وجود الجهه الرسميه التي تتحمل نفقات هذه النوعيه من الافلام غير الدولة".



