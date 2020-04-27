تعليق جديد من الصين بشأن الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية

صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، بأن بلاده ليست لديها معلومات تقدمها بخصوص زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وسط تقارير متضاربة وتكهنات عن مكانه وعن حالته الصحية.

وقد نشرت بعض وسائل الإعلام، تقارير تحدثت عن إرسال وفد صيني يضم خبراء في الطب إلى كوريا الشمالية، لمساعدة كيم جونغ أون أو لتقديم العون لبلاده في التعامل مع فيروس كورونا.

وبحسب وكالة رويترز، قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع، إن فريقا صينيا أُرسل إلى كوريا الشمالية يوم الخميس لتقديم المشورة بشأن كيم، لكن لم يتضح ما الذي يعنيه ذلك فيما يتعلق بصحته.

ودعت كوريا الجنوبية، إلى الحذر وسط تقارير عن احتمال أن يكون الزعيم الكوري الشمالي مريضا، مشددين على أنهم لم يرصدوا أي تحركات غير عادية في كوريا الشمالية.

وكان كيم يون- تشول وزير الوحدة الكوري الجنوبي، المسؤول عن التواصل مع كوريا الشمالية، قال خلال منتدى مغلق، الأحد، إن الحكومة لديها قدرات استخباراتية تتيح لها أن تقول بثقة أنه لا يوجد شيء غير عادي يحدث.

ونقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية، بدأت شائعات وتكهنات بشأن صحة كيم بعد تخلفه عن حضور احتفال رسمي بارز في 15 أبريل ولم يظهر بشكل علني منذ ذلك الوقت.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، أن من المحتمل أن كيم خضع لجراحة في شرايين القلب أو أنه في عزلة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها، لم تعرض وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، أي صور جديدة لكيم ولم تذكر مكان وجوده، ولكنها نشرت تقارير عن إرساله رسالة شكر للعمال الذين يبنون منتجعا سياحيا في منطقة وونسان، التي ذكرت بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أنه ربما موجود فيها.