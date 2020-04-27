تعرف على مواعيد عرض الحلقة 4 لمسلسل "فرصة تانية"

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تشارك الفنانة ياسمين صبري، في السباق الرمضاني الحالي للعام الثاني على التوالي البطولة المطلقة بمسلسل "فرصة تانية".



مواعيد عرض مسلسل "فرصة تانية" والقنوات الناقلة



وتعرض الحلقة 4 من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.





قصة المسلسل



تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي أجتماعي حول مهندسة تدعى ملك تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل.





أبطال المسلسل



ويشارك في البطولة مجموعة من نجوم الفن منهم الفنانة ياسمين صبري وأحمد مجدي وآيتن عامر وهبة مجدي وهبة عبد الغني.