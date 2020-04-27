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تعثر مفاوضات برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:07 م
مارتينيز
مارتينيز
الفجر الرياضي

تعثر نادي برشلونة الإسبني في الوصول إلى اتفاق مع إدارة إنتر ميلان، بخصوص انتقال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى كامب نو.

 

وأكدت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، الإثنين أن البارسا عرض على إنتر كل من راكيتيتش وسميدو، بالإضافة إلى وضع فيدال على لائحة الانتظار، لكن هذا العرض لم يعجب إنتر.

 

ورفض أنطونيو كونتي جلب كل من راكيتيتش وسميدو، كذلك لم يقتنع النادي الكتالوني رحيل لاعبه البرازيلي أرثور ميلو، مما جعل الأمور تصل إلى طريق مسدود.

 

الجدير بالذكر أن لاوتارو لديه شرط جزائي في عقده مع النيرازوري، يسمح له بالرحيل مقابل 111 مليون يورو، وهو ما لا يقدر عليه البارسا في الوقت الراهن.

 

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