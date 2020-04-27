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أزمة برشلونة تهدد صفقة لاوتارو مارتينيز

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:03 م
مارتينيز
مارتينيز
الفجر الرياضي

يواجه نادي برشلونة أزمة اقتصادية حدة بسبب وباء كورونا قد تحرمه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز  نجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب الدولي الأرجنتيني يبلغ 120 مليون دولار ويجب دفعه بالكامل على دفعة واحدة وهو يصعب الأمر على خزينة برشلونة.

 

 وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يعاني لتوفير هذا المبلغ في ظل التبعات الاقتصادية السلبية المنعكسة على الفريق بسبب أزمة كورونا بجانب أن إنتر ميلان يرفض دخول اللاعب في أي صفقات تبادلية.

 

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لاوتارو مارتينيز برشلونة انتر ميلان

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