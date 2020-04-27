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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي الإسكندرية (صور)

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أصيب 6 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات، بينهم أوتوبيس تابع لإحدي الشركات الخاصة، أعلى كوبري أبو الخير، بالطريق الصحراوى (الإسكندرية)، تجاه القاهرة، ما أدى لتوقف حركة المرور بالطريق.

تلقت شرطة النجدة إخطارا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية، ومأمور وضباط قسم شرطة أول العامرية، وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث.


وتبين أن الحادث وقع بالقرب من كوبري "أبو الخير" بالطريق الصحراوي، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص ولا يوجد أي وفيات.


وقال مصدر بمديرية الصحة: إنه تم نقل 3 حالات من المصابين إلي مستشفي العامرية العام، ونقل حالتين إلي مستشفي رأس التين العام، ونقل حالة إلي مستشفي جمال عبد الناصر، لتلقي العلاج اللازم، مضيفًا أنه جري عمل الأشعة المقطعية للمصابين وفحصهم ويوجد بينهم حالات في حالة حرجة.


وجرى التحفظ على السيارات، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وحُرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي الإسكندرية (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي الإسكندرية (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي الإسكندرية (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي الإسكندرية (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي الإسكندرية (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي الإسكندرية (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي الإسكندرية (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي الإسكندرية (صور)

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