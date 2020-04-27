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حبس متهمين بحيازة 3 كيلو من مخدر الاستروكس بالسلام

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:55 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
أمرت نيابة السلام، اليوم الاثنين حبس متهمين لتحويلهم شقة إلى مصنع لتصنيع مخدر الإستروكس بدائرة القسم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين الإجرامي. 

كما أرسلت النيابة المضبوطات وهي عبارة عن 3 كيلو من مخدر الاستروكس إلي للمعمل الكيميائي لفحصها وإرسال تقرير بها. 

تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث قسم شرطة ثانى السلام، تحت قيادة الرائد محمد السيسي، رئيس المباحث، من ضبط عاطلين مقيمين بدائرة القسم لتصنيعهما وترويج مخدر الإستروكس، وذلك حال تواجدهما بشقة أحدهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرام، و6 زجاجات أسيتون والمستخدم في تصنيع مخدر الإستروكس، ميزان حساس، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه) وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط مسجل خطر لاتجاره في المخدرات بسوهاج 


ونجح قطاع مكافحة المخدرات، بمديرية أمن سوهاج، في القبض علي سائق لإتجاره بالمواد المخدر، بسوهاج.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم المخدرات، بمديرية أمن سوهاج، بالإشتراك مع مباحث مركز شرطة سوهاج، قيام سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج - مسجل شقى خطر مخدرات، وسبق إتهامه فـى 8 قضايا " سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص، مشاجرة، مخدرات "، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه، وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جرام، هاتف محمول، سلاح أبيض، مبلغ مالى )، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه وإستخدام السلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


ضبط 5 أشخاص لتخصصهم فى إرتكاب جرائم سرقات أسلاك

وفي سياق أخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن سوهاج، من ضبط 5 أشخاص، لتخصصهم فى إرتكاب جرائم سرقات أسلاك وكابلات الكهرباء وأغطية البالوعات.

فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج قيام سائقين، و3 عاملين – مقيمين بسوهاج، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فـى سرقة الكابلات الكهربائية متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين أثناء إستقلالهم ( دراجة نارية " تروسيكل " ) وضبط بحوزتهم ( فرد محلى الصنع وطلقة نارية من ذات العيار، عدد 4لفافات أسلاك كهربائية وكابلات كبيرة الحجم، 2 غطاء بالوعة صرف صحى ) وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وإرتكابهم العديد من جرائم سرقات الأسلاك الكهربائية وأغطية البالوعات، وأن المضبوطات بحوزتهم من حصيلة جرائم سرقة والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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