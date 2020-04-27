مكتبة الإسكندرية تصدر كتابا وثائقيا عن المقر البابوي للكنيسة القبطية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الدكتور سامح فوزي والمستشار فادي الحبشي موفدين من قبل الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية وذلك لتقديم النسخة الأولى من كتاب "المقر البابوى للكنيسة القبطية الارثوذكسية" والذي أصدرته المكتبة كمرجع تاريخي موثق.

وتواصل قداسة البابا خلال المقابلة تليفونيًّا، مع الدكتور مصطفى الفقي مقدمًا له الشكر على إصدار هذا العمل الموسوعي القيم.





كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، أمس، بالمقر البابوى بالقاهرة عددًا من أعضاء مؤسسة "إكليسيا" القبطية الاجتماعية (أبناء مار مرقس)، بمشاركة مجموعة أخرى من أعضاء المؤسسة، عبر برنامج زوم.





ودار حوار خلال اللقاء حول الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وكيفية التعاون المشترك بين الكنيسة والمؤسسة لتقديم بعض الخدمات الاجتماعية اللازمة للمجتمع المصري كما تحدث قداسة البابا عن الدور الذي تقوم به الكنيسة في مجال الخدمة الاجتماعية.





وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت أمس صلوات تجنيز الراهب القس رويس الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية بلبنان، وهي كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بضاحية سن الفيل ببيروت، الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء الماضي، بحضور ثلاثة من أحبار الكنيسة السريانية الشقيقة، بينما شارك نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى، في الصلاة عبر شبكة الإنترنت وذلك لتعذر وصوله إلى لبنان، نظرًا لصعوبة السفر بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد، الأمر ذاته دفع الكنيسة القبطية بلبنان إلى الاعتذار عن عدم تنظيم عزاء في الأب المتنيح.





كانت بلدية سن الفيل قد أعدت موكبًا رسميًا لنقل الجثمان من المستشفى إلى الكنيسة، وكذلك من الكنيسة عقب انتهاء الصلوات وحتى خارج حدود الضاحية.





وانهالت على الكنيسة خلال الأيام الماضية، برقيات العزاء من كافة أطياف المجتمع اللبناني وكذلك الاتصالات الهاتفية والرسائل الإليكترونية والتي امتلأت بكلمات الإشادة بالأب الجليل الراحل.





سبق صلوات التجنيز، القداس الإلهي الذي تولى خدمته أحد الآباء الكهنة السريان الأرثوذكس بحضور الجثمان، الذي حمله إلى الكنيسة في موكب خورس الشمامسة الأقباط والسريان وهم يرتلون الألحان، وذلك قبل بدء القداس مباشرة.





وتضمنت الصلوات كلمة مسجلة لنيافة الأنبا أنطونيوس، بينما قام بالصلاة من الكنيسة السريانية الشقيقة بلبنان، أصحاب النيافة مار ثاؤفيلس جورج صليبا مطران جبل لبنان ومار إقليميس دانيال كوريه مطران بيروت ومار خريسيستوموس ميخائيل شمعون النائب البطريركي للمؤسسات البطريركية بالعطشانة.





وعقب انتهاء الصلوات تم حمل الجثمان إلى المدفن الذي أعد له خصيصًا بدير القديس الأنبا أنطونيوس بمنطقة بربارة، حيث دفن هناك. وهو الدير الذي تعب الأب المتنيح كثيرًا في تأسيسه.



