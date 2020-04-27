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الكهرباء: تخصيص 15.3 مليار جنيه استثمارات جديدة بجنوب الوداي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر
أكد المهندس محمد مختار رئيس شركة الوجة القبلى لإنتاج الكهرباء، أن قطاع الكهرباء خصص 15 مليار و300 مليون جنية استثمارات جديدة خلال العام المالي المقبل، لمشروعات إنتاج الكهرباء التقليدية بمحافظات جنوب الوادى والحفاظ على المحطات القائمة والتى تبلغ إجمالي إنتاجها من الكهرباء حاليا 7 الاف و154 ميجاوات تنتج 23309 مليون كيلووات سنويا.

وكشف مختار في تصريحات اليوم الاثنين، أن الاستثمارات الجديدة المخصصة لمشروعات إنتاج الكهرباء في جنوب الوادى تستهدف استكمال إقامة محطة توليد الوليدية 3 بطاقة 650 ميجاوات بنظام الضغوط فوق الحرجة بتكلفة 2 مليار و500 مليون جنية بالإضافة إلى 100 مليون لأعمال الاحلال والتجديد للحفاظ على المحطات القائمة.
وأضاف أن تكاليف الوقود المطلوب لتشغيل محطات التوليد يبلغ 9 مليارات و600 مليون جنية وان الشركة تستهدف خفض استهلاك الوقود في وحداتها لإنتاج الكيلووات ساعة إلى 194 جراما بدلا من 196 جراما لتوفير ملايين الجنيهات وان الارباح المتوقعة للشركة تبلغ 970 مليون جنيه.

وأشار إلى اكتمال دخول كافة قدرات محطة جنوب حلوان العملاقة طاقة 1950 ميجاوات الخدمة لتساهم في خفض تكاليف الإنتاج للكيلووات واستهلاك الوقود والانبعاثات البيئية.

رقم قياسي

وأكد أن تشغيل المحطة رفع مساهمات شركة الوجة القبلى في إنتاج الكهرباء لرقم قياسى غير مسبوق، مضيفًا أن قدرات إنتاج الكهرباء الجارى استكمال اضافتها من محطات جنوب مصر تبلغ 5 الاف و550 ميجاوات إلى جانب القدرات الحالية التى يتم ضخها للشبكة القومية من مشروعات الوجة القبلى.

وقال: إن البرنامج الزمنى لتشغيل محطة الوليدية، الشهر المقبل، وإدخال الدورة المركبة لمحطة غرب أسيوط حيث تم تشغيل الموديل الاول بطاقة 850 ميجاوات بعد التغلب على مشكلات الصرف والاتفاق مع وزارة البيئة على ذلك.

وكشف عن الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد والصيانة لعدد من وحدات التوليد طبقا للبرامج الزمنية حيث تم صيانة محطة توليد غرب أسيوط القديمة بالكامل والوحدات المتنقلة والكريمات الغازية، وانتهاء أعمال العمرات لوحدات الدورة المركبة تم اعادة الوحدة الاولى بمحطة توليد الوليدية للخدمة عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد لها.

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