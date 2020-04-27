بجانب كورونا.. رئيس الوزراء يواصل متابعة المشروعات القومية

اتجهت أنظار العالم أجمع، صوب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن الدولة المصرية لم تغفل عن استكمال المشروعات القومية، لتنمية الاقتصاد، بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء اللعين.





وضع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مهمة استكمال محور الاقتصاد على عاتقه، إذ استهل جولته التفقدية، صباح اليوم الاثنين، بمحور الفريق إبراهيم العرابي، حيث أوضح مسئولو الهيئة الهندسية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الطرق في جميع التقاطعات.





كما تم رفع 4 ملايين متر مكعب مخلفات عضوية من المحور قبل عملية التطوير، إلى جانب رفع 2،5 مليون متر مكعب من الأتربة.



