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بجانب كورونا.. رئيس الوزراء يواصل متابعة المشروعات القومية
الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:08 م
ياسمين مبروك
اتجهت أنظار العالم أجمع، صوب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن الدولة المصرية لم تغفل عن استكمال المشروعات القومية، لتنمية الاقتصاد، بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء اللعين.
محور الفريق إبراهيم العرابي
وضع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مهمة استكمال محور الاقتصاد على عاتقه، إذ استهل جولته التفقدية، صباح اليوم الاثنين، بمحور الفريق إبراهيم العرابي، حيث أوضح مسئولو الهيئة الهندسية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الطرق في جميع التقاطعات.
كما تم رفع 4 ملايين متر مكعب مخلفات عضوية من المحور قبل عملية التطوير، إلى جانب رفع 2،5 مليون متر مكعب من الأتربة.
متابعة تطوير ميدان التحرير
وتابع رئيس مجلس الوزراء، الموقف النهائي لأعمال تطوير ميدان التحرير، وكلف بسرعة التعاقد مع إحدى شركات الأمن؛ لتتولى عملية تأمين أعمال التطوير التي تمت في الميدان بأكمله، مع التعاقد مع شركة أخرى للصيانة، لتتسلم أعمال التطوير وتتابع صيانتها.
بحيرة عين الصيرة
لم يوقف فيروس كورونا العمل والإنشاء في مصر، حيث تفقد رئيس الوزراء، أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمناطق المحيطة، مكلفا بسرعة الانتهاء منه، في أقرب وقت، كما وجه باستمرار العمل بكامل طاقته، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية العمال من الوباء.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراحل التطوير بالمشروع الذي تصل مساحته الإجمالية لنحو 265 ألف متر2؛ أي 63 فدانا، ويضم مشهد "آل طباطبا"، ومطاعم وكافيتريات، وقسم شرطة، وشرطة السياحة والآثار، ومسرحا مفتوحا، والمتحف القومي للحضارة، وأماكن انتظار سيارات، إلى جانب إقامة عدد من الفنادق.
مثلث ماسبيرو
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعمال التطوير بمثلث ماسبيرو، للعمل بالتوازي على محور الاقتصاد المصري.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفقد عددًا كبيرًا من المشروعات التنموية التي يتم العمل على تنفيذها داخل نطاق محافظة القاهرة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة إزالة المباني المخالفة وتسويتها حتى سطح الأرض، وعدم الاكتفاء بهدم بعض المبانى وترك مخلفات الهدم نظرًا لما ينتج من تشويه للصورة البصرية، مُؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء عشوائي.
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