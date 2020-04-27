تعرف على موعد عرض برنامج قلبي اطمأن qalby etmaan والقناة الناقلة

قلبي اطمأن .. يأتي رمضان المبارك فتحل البركة وينتشر الخير، ويتسارع الجميع على فعل الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل، ومنهم من يقدمون على هذه الأعمال سرًا وفي خفاء مفضلين عدم الكشف عن هويتهم.





برنامج قلبي اطمأن





تعرض عدة برامج منها ما هو يسعى لتقديم الخير، وإن اختلفت طرق التقديم إلا أن الهدف واحد وهو ما نراه في قلبي اطمأن الذي يقدمه "غيث" وهذا ليس اسمه الحقيقي ولكن مستعار رافضًا الظهور بوجهه.





نجاح قلبي اطمأن





وحقق قلبي اطمأن نجاحًا كبيرًا ومأصبح له متابعين كثر بمختلف أنحاء الوطن العربي، نظرًا للخير الذي يقدمه دون الإفصاح عن هويته في إنكار ذات لفت الجميع تجاهه.





مقدم برنامج قلبي اطمأن





يقدم برنامج قلبي اطمأن الشاب الذي يستخدم كنية "غيث" حيث يبدأ رحلة جديدة في كل منطقة وفي العديد من الدول ساعيًا إلى فك كرب أو مساعدة من لا يستطيع أن يعول أسرته في أسلوب مهذب.





صوت غيرث قلبي اطمأن





ويظهر صوت "غيث" بطل برنامج قلبي اطمأن بشكل جعل مسامع الناس تميزه بين آلاف الأصوات، متعجبين منه ومن فعله الخيري الذي يرفض أن يتباهى به أو حتى يظهر به وهو أحد أسباب نجاحه الكبير.





نجاح قلبي اطمأن الباهر





قدم غيث موسمين سابقين من برنامجه قلبي اطمأن وحقق نجاحًا كبيرًا وأصبح متابعينه في كافة أنحاء الوطن العربي، بل وأحبوه حبًا شديدًا دون معرفة هويته المجهولة ليدعي له الجميع دون أن يعرفوه.





قلبي اطمأن يتصدر الترند





وتصدر قلبي اطمأن محركات البحث ولاسيمًا بعدما عرض برنامج قلبي اطمأن في موسمه الثالث خلال رمضان الجاري، لتحقق أولى حلقاته ملايين المشاهدات.





تفصيل قلبي اطمأن





ويبحث الكثيرون عن كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج قلبي اطمأن الذي يقدمه الشخص المجهول "غيث" والذي يقوم بمساعدة الناس دون النظر إلى مقابل سوى دعوة الناس وحثهم على فعل الخيرومساعدة الغير.





وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية على تلبية كافة اهتمامات جمهورنا الكريم، نقدم لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بالموسم الثالث من برنامج قلبي اطمأن في السطور التالية:





موعد إذاعة قلبي اطمأن والقناة





يذاع برنامج قلبي اطمأن علي قناة أبوظبي الفضائية يوميًا طوال شهر رمضان 2020، في الرابعة وعشرين دقيقة بتوقيت مصر، الـ5:15 بتوقيت مكة المكرمة الـ6:20 بتوقيت الإمارات.



